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Палестино-израильский конфликт

СМИ: на севере Газы идут столкновения между ХАМАС и израильскими военными

Группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама" сообщила о нанесении ударов по танку, бульдозеру и двум бронемашинам армии Израиля

ДУБАЙ, 2 ноября. /ТАСС/. Ожесточенные столкновения между бойцами палестинского радикального движения ХАМАС и военнослужащими израильской армии проходят в северной части сектора Газа. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники, не уточнив детали.

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Группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама", являющаяся боевым крылом ХАМАС, сообщила в своем Telegram-канале, что ее бойцы нанесли удар по израильскому танку, окруженному несколькими солдатами, в районе Джухр ад-Дик на востоке сектора Газа. В четверг группировка заявила о нанесении ударов по танку, бульдозеру и двум бронемашинам армии Израиля на северо-западе сектора Газа.

Вечером 1 ноября официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари выступил с утверждением, что силам Тель-Авива удалось прорвать линию обороны ХАМАС в северной части сектора Газа. В свою очередь группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама" сообщила о новых столкновениях с израильскими военными в южной, а также северо-западной частях анклава. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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