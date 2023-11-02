Военнопленные ВСУ рассказали о человечном отношении со стороны ВС РФ

Украинские военные попали в плен под населенным пунктом Вербовое

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие 82-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), попавшие в плен под населенным пунктом Вербовое, рассказали о человечном отношении со стороны ВС РФ.

"Ребята, которые нас взяли в плен очень хорошо к нам относились - оказали первую помощь и потом эвакуировали", - отметил командир взвода огневой поддержки 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ младший лейтенант Андрей Сакар, видео беседы с которым распространило Минобороны России.

Он также рассказал о том, как принял решение сложить оружие. "Меня отправили на оборону на КСП на обучение управлением этой обороны и на третий день был на нас штурм. Залетела БМП, огневой контроль, закидали гранатами, плюс еще в блиндаж попали, я так понимаю, из артиллерии - немножко оглушило нас. Естественно, мы приняли решение сдаться", - сказал он.

Другой пленный, командир противотанкового отделения этой же бригады младший сержант Виталий Иванов, также отметил, что был удивлен хорошим отношением по отношению к себе со стороны российских военнослужащих.

Иванов рассказал, что проходил обучение в Германии. "Месяц где-то тренировок, после чего нас вернули в Украину. Начались местные [тренировки]. Инструктора были американцы", - добавил он.