СМИ: Пакистан депортирует в Афганистан отбывающих тюремное наказание афганцев

По информации газеты Dawn, освобожденные причастны к мелким преступлениям

ИСЛАМАБАД, 2 ноября. /ТАСС/. Пакистанские власти депортировали через контрольно-пропускной пункт "Торкхам" на границе восточной провинции Нангархар 7,3 тыс. афганцев, в том числе заключенных, отбывавших срок "за мелкие преступления". Об этом сообщила газета Dawn со ссылкой на МВД страны.

"Освобожденные из тюрем причастны к мелким преступлениям, и они не станут отбывать наказание по возвращении в Афганистан", - утверждал источник в правоохранительных органах.

Депортация осуществляется в связи с истечением 31 октября крайнего срока для выезда из Пакистана всех нелегальных иммигрантов, большинство которых составляют беженцы из Афганистана. Выявлены более 400 тыс. таких иммигрантов. Полиция доставляет задержанных в специальные центры временного содержания. "Существует огромное количество "нелегальных иммигрантов", ожидающих своей очереди на депортацию. Ситуация может выйти из-под контроля", - сообщил Dawn чиновник высокого ранга.

По данным МВД, свыше 140 тыс. иностранных иммигрантов добровольно возвратились с начала октября из исламской республики на родину.

Как заявило временное правительство Пакистана, за последние 40 лет на основе Женевской конвенции в страну прибыли свыше 4 млн беженцев из Афганистана, из них 1,7 млн не имеют документов для проживания, и эти лица подлежат депортации. ООН считает, что в Пакистане сейчас находятся около 1,3 млн зарегистрированных афганских иммигрантов и еще 880 тыс. афганцев, у которых есть статус беженцев, позволяющий им оставаться на пакистанской территории.