2 ноября, 07:00,
обновлено 2 ноября, 07:25
Палестино-израильский конфликт

Власти Газы опубликовали список из 600 человек, которые смогут покинуть анклав 2 ноября

КПП "Рафах". EPA-EFE/ HAITHAM IMAD
КПП "Рафах"
© EPA-EFE/ HAITHAM IMAD

В их числе 400 граждан США

ДУБАЙ, 2 ноября. /ТАСС/. Пограничная служба сектора Газа в ночь на четверг опубликовала список, содержащий имена почти 600 человек, которые 2 ноября смогут выехать из анклава через контрольно-пропускной пункт "Рафах" на границе с Египтом.

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"Главное управление погранпереходов и границ объявляет о публикации списка держателей иностранных паспортов для проезда через наземный погранпереход "Рафах" в четверг, 2 ноября)", - следует из сообщения, опубликованного на странице управления в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). В прикрепленном к сообщению файле содержатся имена и паспортные данные 596 иностранцев и лиц с двойным гражданством, в том числе 400 граждан США. В списке также значатся подданные Бельгии, Бахрейна и Нидерландов, граждане Азербайджана, Венгрии, Швейцарии и Южной Кореи. Россиян в списке нет.

В среду пограничная служба сектора Газа впервые с начала эскалации палестино-израильского конфликта опубликовала список из порядка 430 человек, которым было разрешено покинуть анклав 1 ноября через КПП "Рафах". Позже телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария" сообщил, что десятки машин скорой помощи въезжают с территории Египта в сектор Газа через КПП "Рафах", чтобы забрать из сектора и доставить на египетскую территорию первую группу раненых и тяжелобольных палестинцев. Как проинформировало агентство Reuters со ссылкой на источник, ХАМАС, Израиль и Египет при посредничестве Катара и в координации с США пришли к соглашению, которое позволит иностранцам и тяжелораненым людям выехать из сектора Газа. 

Теги:
ПалестинаЕгипетПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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