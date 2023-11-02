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Палестино-израильский конфликт

Турецкое ведомство по ЧС заявило о готовности восстановить сектор Газа

Глава AFAD Окай Мемиш считает, что финансирование для этого должны будут предоставить международные организации

АНКАРА, 2 ноября. /ТАСС/. Правительственное Управление по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD) способно и готово в течение нескольких месяцев восстановить сектор Газа при условии внешней финансовой помощи. Об этом заявил газете Yeni Şafak глава AFAD Окай Мемиш.

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"Что касается AFAD, мы можем восстановить Газу в течение нескольких месяцев. Если мы получим соответствующее распоряжение, то будем действовать. Мы способны координировать поисково-спасательные операции, проводить оценку ущерба, заниматься размещением людей во временном и постоянном жилье, которое предстоит построить. Финансирование для этого должны будут предоставить международные организации", - сказал он.

Мемиш сообщил, что на начальном этапе оказания помощи Газе Турция направила в Египет 10 самолетов. "В этих грузах 12 тыс. коробок с продовольствием, 10 тыс. одеял, 250 электрогенераторов, 150 тонн медицинской помощи", - сообщил он.

По словам главы управления, на данный момент координированная доставка гуманитарной помощи для газы осуществляется через Египет. Однако Анкара "ведет работу по поиску альтернативных маршрутов доставки".

Доставка помощи палестинцам в Газе осуществляется через КПП "Рафах" на границе с Египтом. К настоящему времени с 21 октября через него было пропущено около 300 грузовиков с помощью. Турция рассчитывает, что со временем пропускная способность погранперехода будет значительно увеличена. 

Теги:
ТурцияЕгипетПалестино-израильский конфликт
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