Суд в Грузии оштрафовал оппозиционеров на $740 за массовую драку в Тбилиси

В сентябре в районе Глдани возле своего дома был избит депутат Тбилисского городского собрания от "Национального движения" Ираклий Эдзгвирадзе

ТБИЛИСИ, 2 ноября. /ТАСС/. Тбилисский городской суд оштрафовал на 2 тыс. лари (около $740) бывшего председателя оппозиционной партии "Единое национальное движение" Нику Мелию, члена партии Бачо Долидзе, а также депутата городского собрания Тбилиси Звиада Куправу за участие в массовой драке в столичном районе Глдани и потасовку с полицией. Об этом сообщил Первый канал Общественного вещателя Грузии.

Судья Натия Бускадзе признала Мелию, Долидзе и Куправу виновными в мелком хулиганстве и неподчинении законным требованиям полиции Кодекса административных правонарушений. По ее решению, 2 тыс. лари заплатит каждый оппозиционер.

В сентябре в районе Глдани возле своего дома был избит депутат Тбилисского городского собрания от "Национального движения" Ираклий Эдзгвирадзе. После инцидента в Глдани прибыли другие представители оппозиции, у которых возник спор с находящимися там местными жителями и представителями полиции. Спор перерос в драку, в результате чего в административном порядке задержали Мелию, Долидзе и Куправу.

Что же касается избиения депутата, то в рамках этого уголовного дела полиция задержала шесть человек. Против них возбуждено уголовное дело по статье "Насилие, совершенное группой лиц в отношении двух или более человек" УК Грузии, что карается штрафом или общественно полезным трудом на срок от 180 до 240 часов, либо лишением свободы на срок до двух лет.