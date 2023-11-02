Токаев и Орбан обсудили перспективы развития отношений Казахстана и Венгрии

Народы двух стран связывают тысячелетние общие корни, отметил венгерский премьер

АСТАНА, 2 ноября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудил с премьер-министром Венгрии Виктором Обраном перспективы развития отношений двух стран. Об этом сообщила пресс-служба главы казахстанского государства.

"Стороны обстоятельно обсудили состояние и перспективы развития казахско-венгерских отношений с акцентом на укрепление политического диалога, углубление торгово-экономического сотрудничества и расширение культурно-гуманитарных связей", - говорится в сообщении по итогам встречи Токаева и Орбана в узком формате.

Лидер Казахстана отметил, что официальный визит премьера Венгрии в Астану придаст новый импульс сотрудничеству между государствами.

"Уверен, сегодняшние переговоры будут плодотворными", - подчеркнул Токаев.

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В свою очередь Орбан заявил, что венгры с большим удовольствием приезжают в Казахстан, потому что народы двух стран связывают тысячелетние общие корни.

"За последнее десятилетие мы приложили очень много сил для развития нашего сотрудничества, достигнуты хорошие результаты. Для меня большая честь сотрудничать с вами. Венгрия всегда была надежным стратегическим партнером Казахстана, так будет и в дальнейшем. Отношения Венгрии и Казахстана хороши как никогда, но потенциал, особенно в экономике, по-прежнему велик. У нас есть хорошие перспективы", - указал глава правительства.

Позднее в ходе переговоров в расширенном формате Токаев заявил, что Астана заинтересована в дальнейшем углублении братских связей и взаимовыгодных отношений. Президент Казахстана выразил уверенность, что сегодняшние переговоры придадут новый импульс для дальнейшего развития двустороннего стратегического партнерства.