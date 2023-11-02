Париж поддержит Ташкент в подписании соглашения о расширенном партнерстве с ЕС

По информации пресс-службы президента Узбекистана, Франция также выразила готовность способствовать вступлению страны во Всемирную торговую организацию

ТАШКЕНТ, 2 ноября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон на встрече с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в Самарканде выразил готовность поддержать усилия Ташкента по подписанию соглашения о расширенном партнерстве с ЕС и вступлению во Всемирную торговую организацию (ВТО). Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента Узбекистана по итогам встречи руководителя страны с президентом Франции в узком формате.

"Выражена готовность Франции к дальнейшей поддержке усилий Узбекистана по укреплению доверия в Центральной Азии, а также вступления нашей страны в ВТО и скорейшего подписания соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве с Евросоюзом", - говорится в сообщении.

Макрон и Мирзиёев также подчеркнули "важность продолжения политического диалога, укрепления сотрудничества в сфере безопасности, эффективного противодействия возникающим вызовам и угрозам".

Президент Франции Эмманюэль Макрон впервые посещает Узбекистан. В среду французский лидер посетил Казахстан, где провел переговоры с президентом страны Касым-Жомартом Токаевым.