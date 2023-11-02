В КНР заявили о готовности вместе с КНДР внести вклад в защиту мира в регионе

Председатель республики Си Цзиньпинь в своем послании отметил, что "Китай и Корея являются дружественными соседями, а традиционная дружба между двумя странами укрепляется с течением времени"

ТОКИО, 2 ноября. /ТАСС/. Китай, несмотря на изменение международной и региональной обстановки, готов развивать дружественные отношения с КНДР, а также вместе внести еще больший вклад в защиту мира и стабильности в регионе. Об этом говорится в телеграмме председателя КНР Си Цзиньпина лидеру КНДР Ким Чен Ыну, опубликованной Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

"Китай и Корея являются дружественными соседями, соединенными горами и реками, а традиционная дружба между двумя странами укрепляется с течением времени", - привело агентство выдержку из послания.

Как отмечает ЦТАК, Си Цзиньпин подчеркнул, что, "несмотря на серьезное и сложное изменение международной и региональной ситуации", готов вместе с Ким Чен Ыном "стимулировать продвижение вперед и развитие отношений между Китаем и Кореей", а также "внести еще больший вклад в повышение благосостояния народов двух стран, в защиту мира и стабильности, развития и процветания в регионе".

Послание было направлено в ответ на поздравительную телеграмму Ким Чен Ына по случаю 74-й годовщины образования КНР. Тогда лидер КНДР отметил, что Коммунистическая партия Китая за последние 10 лет достигла значительных успехов в области партийного и государственного строительства. По словам Ким Чен Ына, успехам китайского народа в КНДР рады, как своим.