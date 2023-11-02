СМИ: некоторые американские дипломаты не согласны с политикой США в отношении Израиля

По данным журнала Foreign Policy, многие из них были "возмущены, шокированы и подавлены" предложениями о неограниченной поддержке Тель-Авива со стороны Вашингтона

ВАШИНГТОН, 2 ноября. /ТАСС/. Некоторые американские дипломаты выражают несогласие с политикой США в отношении Израиля, подразумевающей поставки оружия и отказ от прекращения огня. Об этом сообщил журнал Foreign Policy (FP) со ссылкой на бывших и действующих сотрудников Госдепартамента.

Как пишет издание, многие дипломаты в первые недели палестино-израильского конфликта были "возмущены, шокированы и подавлены" предложениями о неограниченной поддержке Израиля со стороны США. Они также выразили обеспокоенность "фактическим разрешением со стороны Соединенных Штатов на проведение масштабной наземной операции Израиля в Газе". По словам собеседников журнала, сотрудники Госдепартамента даже подготовили два документа с выражением несогласия с внешнеполитическим курсом США, однако многие дипломаты все же высказывали свое недовольство в личных разговорах, а не публично.

"Никто не хочет отказываться от дипломатии. Никто не хочет с этим [усилением военных мер вместо дипломатических] мириться. Нельзя ожидать, что кто-то в Госдепартаменте обрадуется тому, что его отодвинули на второй план, когда дипломатическое взаимодействие - это именно то, чем они занимаются", - отметила бывший высокопоставленный американский дипломат Дина Аберкромби-Уинстэнли. Журнал отмечает, что несогласные были также в Совете национальной безопасности при Белом доме и других ведомствах США. Представители администрации президента США Джо Байдена, указывает издание, в частном порядке выражали обеспокоенность израильскими бомбардировками Газы и растущим числом жертв со стороны мирных жителей.

Хотя Соединенные Штаты все еще планируют поставлять вооружение в Израиль и не поддерживают идею прекращения огня, голоса недовольных, вероятно, несколько скорректировали дальнейший курс США по ближневосточному конфликту, пишет FP. Так, из Вашингтона зазвучали призывы к гуманитарным шагам и возобновлению доступа в Газе к воде, топливу и предметам первой необходимости, а госсекретарь Энтони Блинкен, выступая 31 октября в Сенате Конгресса США, заявил о необходимости организации кратковременных гуманитарных пауз.

В дальнейшем разногласия в правительственных кругах США и среди американских дипломатов, как отмечает журнал, могут усилиться. "За 25 лет работы в Госдепартаменте <...> я никогда не видел ничего подобного", - сказал изданию бывший эксперт Госдепа по арабо-израильским отношениям Аарон Дэвид Миллер. По его мнению, внутри Госдепартамента разгорается "свой собственный палестино-израильский конфликт".

Как указал в интервью журналу уволившийся 18 октября сотрудник Госдепартамента по вопросам поставок вооружений Джош Пол, конфликт породил во внешнеполитическом ведомстве "инакомыслие иного рода", когда дипломаты чувствуют себя бессильными в попытках повлиять на политику США. "Есть ощущение, что сделать ничего нельзя, и именно это отличает текущий кризис", - подчеркнул он.