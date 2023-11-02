Советник по нацбезопасности Чехии предложил Китаю усилить координацию по Украине

Томаш Пояр также подтвердил приверженность Чехии принципу "одного Китая"

ПЕКИН, 2 ноября. /ТАСС/. Советник по национальной безопасности Чехии Томаш Пояр в ходе встречи с руководителем канцелярии Комиссии по иностранным делам Центрального комитета Коммунистической партии Китая Ван И выразил готовность к усилению координации по украинскому кризису. Об этом сообщило китайское внешнеполитическое ведомство.

"Пояр заявил, что <...> чешская сторона уважает позицию Китая по таким международным вопросам, как проблема Украины, и выразил готовность усилить диалог", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД КНР.

Советник по нацбезопасности, как уточняется, высказал заинтересованность в наращивании сотрудничества и активизации обменов с Пекином. Он подтвердил приверженность Чехии принципу "одного Китая".

В ходе этой встречи, как отмечается, Ван И указал Пояру на необходимость продвигать "гармоничное, стабильное и устойчивое развитие китайско-чешских отношений" и "придерживаться взаимных политических обязательств". Как уточнил министр, Пекин и Прага должны не вмешиваться во внутренние дела друг друга, уважать суверенитет и территориальную целостность противоположной стороны.

Ван И отметил, что с момента установления дипломатических отношений между КНР и Чехией прошло более чем 70 лет, за это время между двумя государствами окрепли дружественные контакты.

"Китай готов усилить взаимовыгодное сотрудничество с Чехией, содействовать совместному развитию двух государств", - подчеркнул он. Глава МИД также выразил надежду, что чешское правительство будет укреплять с КНР взаимное доверие, поскольку это "соответствует интересам обеих сторон".