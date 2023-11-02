2 ноября, 08:05

Пашинян сообщил о создании спецподразделения для охраны коммуникаций Южного Кавказа

ЕРЕВАН, 2 ноября. /ТАСС/. Специальное подразделение для обеспечения безопасности международных и региональных коммуникаций, которые проходят по территории Армении, создано в составе Службы нацбезопасности (СНБ) республики. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"В составе СНБ Армении создано подразделение, функцией которого должно стать обеспечение безопасности региональных и международных коммуникаций, проходящих через Армению. Хочу сообщить вам, что данное подразделение уже создано. Ранее мы провели определенные подготовительные работы, но сегодня можем констатировать, что это подразделение уже создано и вчера (1 ноября - прим. ТАСС) приступило к работе", - заявил он. 

Теги:
АрменияПашинян, Никол Воваевич
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация