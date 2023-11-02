2 ноября, 08:51

Орбан заявил, что Венгрия считает недостаточным объем торговли с Казахстаном

Однако правительство видит перспективы его роста, сообщил венгерский премьер-министр

АСТАНА, 2 ноября. /ТАСС/. Правительство Венгрии считает пока недостаточным объем торговли с Казахстаном, но видит хорошие возможности для его роста. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан по итогам встречи в Астане с президентом республики Касым-Жомартом Токаевым.

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"Хотя объем торговли недостаточен, мы видим перспективы его роста. Мы заложили основы для того, чтобы экономические контакты между двумя странами поднялись на более высокий уровень", - сказал глава правительства.

Он отметил, что экономические связи между Венгрией и Казахстаном, которые девять лет назад взяли курс на стратегическое партнерство, продолжают укрепляться. Орбан напомнил, что "Венгрия получает нефть не только из России, но и из Казахстана". "Пусть пока объем этих поставок невелик, но канал создан", - уточнил премьер. Он добавил, что венгерская компания MOL планирует вместе с партнерами начать в Казахстане добычу газа.

Орбан сообщил, что на встрече с Токаевым обсуждались также ситуация в мире и вопросы международной безопасности. 

Теги:
КазахстанВенгрияОрбан, Виктор
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