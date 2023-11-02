Азербайджан выделит на восстановление Карабаха и Восточного Зангезура $2,4 млрд

Президент страны Ильхам Алиев ранее сообщал, что до конца 2023 года на восстановление Карабаха и Восточного Зангезура будет направлено более $7 млрд

БАКУ, 2 ноября. /ТАСС/. Азербайджан в 2024 году выделит 4 млрд манатов ($2,4 млрд) на создание современной инфраструктуры в Карабахе и Восточном Зангезуре. Это следует из проекта госбюджета республики на 2024 год, опубликованного на сайте министерства финансов страны.

"На реконструкцию и восстановление городов и сел с целью обеспечения возвращения населения на освобожденные от оккупации территории, создание на данных территориях современной инфраструктуры (электро-, газо- и водоснабжения, связи, дорог, инфраструктуры образования, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, а также восстановление и реставрацию культурно-исторических памятников, строительство жилья) предусмотрено выделить из государственного бюджета 2024 года 4 млрд манатов", - указано в проекте.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщал, что до конца 2023 года на восстановление Карабаха и Восточного Зангезура будет направлено около 12 млрд манатов, или более $7 млрд.

Азербайджан реализует программу "Великого возвращения" на освобожденные территории в Карабахе и Восточном Зангезуре, в рамках которой, по данным правительства, до конца 2026 года планируется вернуть 140 тыс. человек.