Эксперт: встреча Си Цзиньпина и Байдена еще не гарантирована из-за действий США

Директор института международных отношений при Китайском народном университете Ван Ивэй считает, что Соединенные Штаты "постоянно посылают какие-то ложные, сбивающие с толку сигналы"

ПЕКИН, 2 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Попов/. Встреча председателя КНР Си Цзиньпина и американского президента Джо Байдена на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско пока еще стоит под вопросом из-за сбивающих с толку сигналов со стороны США. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС выразил директор института международных отношений при Китайском народном университете Ван Ивэй.

"США постоянно посылают какие-то ложные, сбивающие с толку сигналы. Поэтому министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что нельзя предполагать, что председатель Си Цзиньпин обязательно примет участие в саммите АТЭС, это зависит от действий США", - сказал Ван Ивэй, комментируя слова Ван И о том, что "дорога в Сан-Франциско не будет гладкой".

По словам Ван Ивэя, разные группы интересов в США по-разному относятся к Китаю. "Некоторые заинтересованные группы выступают против разрядки китайско-американских отношений, некоторые надеются еще больше накалить ситуацию", - указал Ван Ивэй. Например, "военно-промышленный комплекс всегда ищет войны", а "группа финансистов с Уолл-стрит надеется, что Китай поддержит гегемонию доллара", отметил эксперт.

Глава МИД КНР Ван И на встрече с американскими политологами в Вашингтоне 29 октября сообщил, что ведется работа над организацией встречи Си Цзиньпина и Байдена на полях саммита АТЭС, но "дорога в Сан-Франциско не может быть пройдена на автопилоте". По его словам, Китай и США должны по-настоящему реализовать консенсус, достигнутый главами двух государств на полях саммита Группы двадцати на Бали в ноябре 2022 года.

1 ноября заместитель пресс-секретаря Белого дома Эмили Саймонс сказала на брифинге, что Вашингтон и Пекин достигли принципиальной договоренности о проведении встречи Байдена с Си Цзиньпином на полях саммита АТЭС, который пройдет в Сан-Франциско 15-18 ноября.