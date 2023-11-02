Лукашенко обсудил с силовыми ведомствами воссоздание системы военных прокуратур

Президент Белоруссии отметил актуальность вопроса восстановления прокурорского надзора в связи с обстановкой в мире

МИНСК, 2 ноября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсуждает с руководством силовых ведомств республики целесообразность восстановления системы военных прокуратур, ликвидированной в 2014 году.

"Тема сегодняшнего мероприятия - военная прокуратура. Не буду характеризовать обстановку в мире, вы прекрасно ее знаете. Просто напомню, что в 2014 году было принято решение о ликвидации системы военных прокуратур", - приводит агентство БелТА слова Лукашенко на совещании.

Глава государства отметил, что полномочия по надзору за исполнением законодательства в вооруженных силах, других войсках и воинских формированиях республики передали гражданским органам прокуратуры. "Встает закономерный вопрос: а сейчас обстановка в этих областях изменилась? Наверное. Встает вопрос: настолько изменилась, что нам надо создавать военные прокуратуры? - поинтересовался Лукашенко. - Вопрос главный сегодня: надо или не надо воссоздавать систему прокурорского надзора, которая была до 2014 года".

Военные прокуратуры по указу президента ликвидировали в Белоруссии с 1 сентября 2014 года. Полномочия по осуществлению надзора за исполнением законодательства в вооруженных силах и ряде других формирований, которые ранее возлагали на Белорусскую военную прокуратуру и 11 межгарнизонных военных прокуратур, перешли к Генпрокуратуре и территориальным прокуратурам.