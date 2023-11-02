Замглавы МИД Польши: новый премьер может "за бусы сдать" тему репараций от Германии

Аркадиуш Мулярик подчеркнул, что Дональду Туску не позволят оставить тему больших компенсаций от германского правительства

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. В случае назначения на пост премьер-министра Польши лидер крупнейшего оппозиционного объединения "Гражданская коалиция" (ГК) Дональд Туск может отказаться от требований к Германии выплатить репарации за ущерб в годы Второй мировой войны (1939-1945). Об этом заявил в эфире радиостанции RMF24 заместитель министра иностранных дел Аркадиуш Мулярчик.

"Боюсь, что Дональд Туск за бусы сдаст тему военных репараций от Германии, что это будут не репарации, а какое-то удовлетворение небольшой группы живущих [жертв немецкой оккупации], - сказал Мулярчик - За какие-то небольшие выплаты для уцелевших он просто навсегда закроет тему репараций".

По словам Мулярчика, Дональд Туск "может пойти в этом направлении, но мы не этого не позволим".

Руководство партии "Право и справедливость" 1 сентября 2022 года представило трехтомный доклад о потерях, понесенных Польшей в результате нападения нацистской Германии и немецкой оккупации в 1939-1945 годах. Заявленная итоговая сумма составила 6,2 трлн злотых (около $1,5 трлн). 3 октября глава МИД Польши Збигнев Рау подписал ноту с требованием к ФРГ о выплате компенсаций. В правительстве Германии неоднократно указывали, что не видят оснований для каких-либо выплат, так как в 1953 году Польша официально отказалась от репараций.

Аркадиуш Мулярчик в качестве заместителя министра иностранных дел Польши официально курирует тему выплаты репараций и не раз делал заявления по этому поводу.

Лидер ГК и бывший премьер-министр Польши Дональд Туск (2007-2014) после парламентских выборов 15 октября является одним из двух главных кандидатов на пост главы польского правительства.