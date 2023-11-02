Киев и Вашингтон намерены провести встречу по Украине с участием Британии, ФРГ и Франции

Решение приняли по итогам третьей встречи советников по нацбезопасности о путях урегулирования конфликта на Украине

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Киев и Вашингтон по итогам третьей встречи советников по нацбезопасности о путях урегулирования конфликта на Украине рассчитывают провести дополнительное совещание представителей США, Великобритании, Германии и Франции. Об этом сообщили в офисе президента Украины.

"Обсудили результаты третьей встречи <...> на Мальте. <...> Обе стороны согласились с необходимостью проведения дополнительной консультативной встречи советников по национальной безопасности США, Великобритании, Германии и Франции", - говорится в сообщении на сайте президента Украины по итогам телефонного разговора главы его офиса Андрея Ермака с помощником американского лидера по нацбезопасности Джейком Салливаном.

Третья встреча продвигаемого Киевом формата для поиска поддержки его так называемой формулы мира прошла на Мальте 28-29 октября. По утверждениям Ермака, в ней приняли участие представители 66 государств и международных организаций. Первые две встречи состоялись 24 июня в Копенгагене и 5-6 августа в Джидде.

Как подчеркнул в интервью ТАСС директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук, так называемый копенгагенский формат - это придуманный Киевом и Западом механизм проталкивания украинских ультиматумов, который не способен привести к миру. По его словам, встречи, которые проходили в Копенгагене, Джидде и на Мальте, не несут никакого практического смысла: таким образом Киев и Вашингтон пытаются завлечь новые страны в свой "антироссийский клуб" и загубить действительно конструктивные предложения и мирные инициативы, которые выдвигают другие государства.