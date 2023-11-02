В Палестине заявили о задержании силовиками Израиля 65 палестинцев на Западном берегу

Как сообщила палестинская комиссия по делам заключенных, число задержанных с начала нового витка эскалации конфликта достигло 1 900

КАИР, 2 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере 65 палестинцев были задержаны израильскими силовиками на Западном берегу реки Иордан за последние сутки.

Как сообщила палестинская комиссия по делам заключенных, число задержанных с начала нового витка эскалации ближневосточного конфликта 7 октября достигло 1 900.

"Оккупационные силы задержали по меньшей мере 65 граждан на Западном берегу, в том числе 2 женщин", - говорится в заявлении комиссии, опубликованном в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). По ее информации, операции "сопровождались систематическим насилием над задержанными и их семьями, угрозами, вторжением в дома граждан".