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обновлено 2 ноября, 09:21
Палестино-израильский конфликт

В Газе удерживают не менее 242 заложников

Официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари. Reuters
Официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари
© Reuters

С начала боевых действий 7 октября погибли 332 израильских военнослужащих

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 ноября. /ТАСС/. Число удерживаемых в секторе Газа заложников, согласно последним уточненным данным израильских военных, составляет не менее 242. Об этом сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.

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"Мы проинформировали семьи 242 похищенных", - сказал он на утреннем брифинге.

Хагари также сообщил, что с начала боевых действий 7 октября погибли 332 израильских военнослужащих. "Военнослужащие ЦАХАЛа продолжают наступать и вести бои с террористами ХАМАС и углубляют зону боевых действий. В результате нескольких часов боя, включавшего удары с воздуха и моря, десятки террористов были убиты. Военнослужащие продолжают разрушать линии обороны ХАМАС в секторе Газа", - продолжил Хагари. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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