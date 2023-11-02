В Газе удерживают не менее 242 заложников

С начала боевых действий 7 октября погибли 332 израильских военнослужащих

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 ноября. /ТАСС/. Число удерживаемых в секторе Газа заложников, согласно последним уточненным данным израильских военных, составляет не менее 242. Об этом сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.

"Мы проинформировали семьи 242 похищенных", - сказал он на утреннем брифинге.

Хагари также сообщил, что с начала боевых действий 7 октября погибли 332 израильских военнослужащих. "Военнослужащие ЦАХАЛа продолжают наступать и вести бои с террористами ХАМАС и углубляют зону боевых действий. В результате нескольких часов боя, включавшего удары с воздуха и моря, десятки террористов были убиты. Военнослужащие продолжают разрушать линии обороны ХАМАС в секторе Газа", - продолжил Хагари.