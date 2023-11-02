На Украине за месяц открыли более 20 дел по обвинению в госизмене

Зафиксированы 1 887 уголовных дел по факту преступлений против безопасности страны, сообщили в ГБР

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины в течение месяца открыло 24 уголовных дела по подозрению в государственной измене. Общее количество дел, открытых по данной статье с февраля 2022 года, достигло 1 460.

"ГБР проводит расследование 1 887 уголовных дел по факту преступлений против безопасности страны. Среди них 1 460 уголовных дел по факту госизмены", - говорится в сообщении в Telegram-канале бюро.

Уточняется, что еще 336 уголовных дел открыто по обвинению в коллаборационизме. Еще 1 107 человек проверяются "на причастность к государственной измене и коллаборационной деятельности".

В начале октября ГБР заявляло, что расследует 1 436 дел по статье о госизмене.

Ежемесячно бюро открывает десятки уголовных дел по обвинениям в преступлениях против нацбезопасности страны. Наибольшее количество обвинений касаются жителей Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской и Херсонской областей.