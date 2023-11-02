Трамп намерен создать в США онлайн-университет с бесплатным обучением

Бывший президент заявил, что в вузе не будет "проявлений левизны или джихадизма"

ВАШИНГТОН, 2 ноября. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп, если переизберется на выборах 2024 года, планирует "провести революцию" в сфере высшего образования и основать онлайн-университет, обучение в котором будет для студентов бесплатным. Об этом сообщила газета Politico, узнавшая о планах политика.

Издание пишет, что Трамп расскажет о своем проекте в предвыборном ролике. Университет получит название "Американская академия", финансироваться он будет из федерального бюджета. Чтобы проспонсировать свой проект, политик предлагает обложить налогом фонды крупных частных университетов, например, Гарварда. Обучение в вузе будет бесплатным и поможет получить высшее образование тем, кто бросил учебу - таких людей в США более 40 млн.

В вузе, заверяет политик, не будет "проявлений левизны или джихадизма". "Мы не можем этого допустить", - цитирует газета слова Трампа, который заявил также, что США "тратят на высшее образование больше денег, чем любая другая страна".

Согласно планам экс-президента, Академия будет засчитывать студентам ранее пройденные курсы в других учебных заведениях и выдавать дипломы, которые будут котироваться при приеме на работу в федеральных ведомствах. Представители предвыборного штаба Трампа сказали газете, что еще не решили, кто будет курировать новый вуз. Планируется ввести надзор за вузом со стороны госорганов, назначенного президентом совета или комиссии, финансируемой частной организацией. "Эта идея контрастирует с планом [президента США] Джо Байдена о бесплатном обучении, который заключается в том, чтобы по сути списать сотни миллионов долларов долгов по студенческим кредитам. Это другой путь. Мы должны обеспечить доступные варианты обучения в колледже, не тратя многие триллионы долларов", - сообщил источник газеты в штабе экс-президента.

Politico отмечает, что для реализации своего проекта Трампу придется заручиться поддержкой Конгресса.