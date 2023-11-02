Армения предложила России соглашение, которое позволит обойти требования Римского статута

Вице-спикер парламента Акоп Аршакян отметил, что страна не получила ответа от российской стороны, "но до вступления Римского статута в силу еще есть много времени"

ЕРЕВАН, 2 ноября. /ТАСС/. Армения предложила России подписать межгосударственное соглашение, которое позволит обойти требования Римского статута Международного уголовного суда. Об этом на брифинге заявил вице-спикер парламента, член правления партии премьер-министра Никола Пашиняна "Гражданский договор" Акоп Аршакян.

"За несколько месяцев до ратификации Римского статута мы предложили России подписать двустороннее соглашение, чтобы наши межгосударственные правоотношения не подвергались проверке в международных структурах, чтобы ратификация не повлияла на наши отношения. Ответа, по сути, мы пока не получили, но до вступления Римского статута в силу еще есть много времени. Юридически мы можем иметь соглашение, исключающее применение решений международного суда по вопросам, касающимся двух стран", - заявил он.