Швеция выделит дополнительные $13,5 млн на помощь населению Газы

Средства направят по каналам ООН и Международного комитета Красного Креста

СТОКГОЛЬМ, 2 ноября. /ТАСС/. Правительство Швеции приняло решение о выделении 150 млн крон ($13,5 млн) в дополнение к уже оказанной в 2023 году населению Газы помощи в размере 560 млн крон ($50,3 млн).

"Дополнительные 150 млн являются ответом на призыв ООН о чрезвычайной помощи", - заявил на пресс-конференции министр по вопросам сотрудничества и внешней торговли Йохан Форсселль.

Эти средства будут направлены по каналам ООН и Международного комитета Красного Креста: 80 млн ($7,2 млн) - через Всемирную продовольственную программу, 30 млн ($2,7 млн) - через Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), 20 млн ($1,8 млн) - через Фонд ООН в области народонаселения и 20 млн ($1,8 млн) - через Международный комитет Красного Креста.

"Легитимный ответ Израиля на террористическую атаку ХАМАС должен осуществляться в соответствии с международным правом. То, что мы сейчас наблюдаем, является гуманитарным кризисом, поразившим Газу. Ежедневно мы получаем душераздирающие описания [происходящего]", - отметил Форсселль. При этом он неоднократно подчеркнул, что шведское правительство осуждает действия ХАМАС, заявив, что ничто не может оправдать террор.

Министр назвал число погибших израильтян, но не смог сделать то же самое в отношении палестинцев. "Без сомнения, убито много гражданских лиц и нужды [населения] большие. Однако приводить какие-либо цифры сложно, поскольку они поступают от находящихся под контролем ХАМАС властей", - сказал он.