В МИД Японии пока не могут сказать, примут ли министры G7 заявление по Ближнему Востоку

По данным Asahi, подход Японии к палестино-израильскому конфликту отличается от подхода других членов G7

ТОКИО, 2 ноября. /ТАСС/. МИД Японии, председательствующей в Группе семи (G7), пока не может сказать, будет ли по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств "семерки" в Токио 7-8 ноября принято совместное заявление по палестино-израильскому конфликту. Об этом сообщил представитель ведомства.

"Сейчас рано говорить о том, выпустим мы совместное заявление или нет", - сказал представитель МИД в ответ на вопрос корреспондента ТАСС, отметив необходимость координации с другими членами G7. Он добавил, что сейчас по этому вопросу ничего не решено.

17 октября руководители внешнеполитических ведомств провели телефонные переговоры, в ходе которых обсуждали ситуацию на Ближнем Востоке. Как сообщил тогда японский МИД, они "решительно осудили недавние террористические атаки и согласились с необходимостью улучшения гуманитарной ситуации в Газе".

По мнению наблюдателей, Япония пытается проводить сбалансированную внешнюю политику по Ближнему Востоку, и ее подход к палестино-израильскому конфликту, как писала газета Asahi, отличается от подхода других членов G7. Токио ценит дружеские отношения как с Израилем, так и с арабскими странами, поддерживающими Палестину, одной из главных причин чего, отмечало издание, является практически полная зависимость Японии от поставок нефти с Ближнего Востока.

В четверг глава японского МИД Ёко Камикава отправилась в ближневосточное турне, в ходе которого она до 5 ноября посетит Израиль, Иорданию и Палестину. Камикава ранее неоднократно заявляла, что правительство Японии считает важным достичь договоренности о гуманитарной паузе в конфликте вокруг сектора Газа для оказания помощи его жителям. Министр подчеркивала, что Токио решительно осуждает нападение боевиков палестинского движения ХАМАС на израильское население, отметив при этом, что право Израиля на обеспечение своей безопасности должно осуществляться в рамках международных норм. Камикава также подчеркивала, что Япония с большой обеспокоенностью следит за развитием событий вокруг решения Армии обороны Израиля расширить масштабы сухопутной операции в секторе Газа, и призывала все стороны действовать в соответствии с международным правом.