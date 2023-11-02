Узбекистан и Франция подписали восемь документов о сотрудничестве

По итогам встречи президенты двух стран также приняли совместное заявление о намерении повысить отношения двух стран до уровня стратегического партнерства

ТАШКЕНТ, 2 ноября. /ТАСС/. Восемь документов о сотрудничестве подписано между Узбекистаном и Францией по итогам переговоров президентов двух стран Шавката Мирзиёева и Эмманюэля Макрона. Это следует из сообщения пресс-службы узбекского лидера.

"В присутствии президентов подписаны 8 двусторонних документов в сфере финансов, образования, культуры и других направлений межгосударственного сотрудничества", - говорится в сообщении. Там добавили, что по итогам встречи президенты также приняли совместное заявление о намерении повысить отношения двух стран до уровня стратегического партнерства.

По информации пресс-службы, среди подписанных документов - межправительственное соглашение о создании и деятельности "Самаркандского Французского Альянса", протоколы по улучшению инфраструктуры питьевого водоснабжения Узбекистана, декларации о сотрудничестве в области подготовки дипломатических кадров и о сотрудничестве в области культурного наследия. Среди документов также есть протоколы о дополнении соглашения о создании филиала и деятельности Французского агентства развития и его инвестиционной структуры Proparco в Узбекистане и о сотрудничестве в области образования.

Макрон прибыл в Узбекистан с официальным визитом 1 ноября. Президенты провели переговоры в узком и расширенном форматах.