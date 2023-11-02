Эксперт заявил, что проход корабля США у Тайваня не повлияет на участие КНР в саммите АТЭС

Старший научный сотрудник китайского института "Тайхэ" Ван Цзайбан отметил, что "весь мир знает, что столкнувшись с превосходством Народно-освободительной армии Китая в море и воздухе, у американских военных и их союзников нет шансов на победу"

ПЕКИН, 2 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Попов/. Транзит американского и канадского кораблей через Тайваньский пролив не должен повлиять на участие Китая в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско и встречу председателя КНР Си Цзиньпина с президентом США Джо Байденом. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС выразил старший научный сотрудник китайского института "Тайхэ" Ван Цзайбан.

"Подобные вещи не должны повлиять на смягчение китайско-американских отношений и последующую встречу на высшем уровне в Сан-Франциско", - сказал Ван Цзайбан.

По его словам, американские корабли далеко не первый раз проходят через Тайваньский пролив. "Сегодня весь мир знает, что в западной части Тихого океана, столкнувшись с превосходством НОАК [Народно-освободительной армии Китая] в море и воздухе, у американских военных и их союзников нет шансов на победу", - указал аналитик.

Он отметил, что в таких условиях США приходится продолжать свои провокации, "иначе они не смогут успокоить таких региональных союзников, как Япония и Южная Корея, и им будет трудно поддерживать систему гегемонии США".

Комментируя слова главы МИД КНР Ван И о том, что "дорога в Сан-Франциско не будет гладкой", Ван Цзайбан сказал, что они небезосновательны. "В конце концов в США есть много людей, враждебно настроенных по отношению к Китаю", - сказал эксперт. Этой фразой Ван И "напоминает администрации Байдена, что она должна стабилизировать китайско-американские отношения в долгосрочной перспективе, активно создавать необходимые условия и сокращать ненужное вмешательство", - добавил Ван Цзайбан.

1 ноября Народно-освободительная армия Китая отследила проход американского эсминца и канадского фрегата в Тайваньском проливе. Восточная зона боевого командования НОАК задействовала морские и воздушные силы для наблюдения и контроля за всем процессом прохода кораблей.

О подготовке к саммиту АТЭС

Глава МИД КНР Ван И на встрече с американскими политологами в Вашингтоне 29 октября сообщил, что ведется работа над организацией встречи Си Цзиньпина и Байдена на полях саммита АТЭС, но "дорога в Сан-Франциско не может быть пройдена на автопилоте". По его словам, Китай и США должны по-настоящему реализовать консенсус, достигнутый главами двух государств на полях саммита Группы двадцати на Бали в ноябре 2022 года.

1 ноября заместитель пресс-секретаря Белого дома Эмили Саймонс сказала на брифинге, что Вашингтон и Пекин достигли принципиальной договоренности о проведении встречи Байдена с Си Цзиньпином на полях саммита АТЭС, который пройдет в Сан-Франциско 15-18 ноября.