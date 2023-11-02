Багдадскую конференцию по сотрудничеству перенесли из-за событий в Израиле

По словам советника премьер-министра Ирака Фархада Алаалдина, Багдад "концентрирует свои усилия на достижении прекращения огня и оказании помощи палестинскому народу".

ПАРИЖ, 2 ноября. /ТАСС/. Третью Багдадскую конференцию по сотрудничеству и партнерству, запланированную на конец ноября, перенесли на неопределенный срок из-за событий на Ближнем Востоке. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на советника премьер-министра Ирака Фархада Алаалдина.

"Конференция "Багдад-2023. За экономическую интеграцию и региональную стабильность" отложена на неопределенный срок из-за региональных событий и, в частности, того, что происходит в Палестине", - заявил он агентству. Алаалдин добавил, что Ирак "концентрирует свои усилия на достижении прекращения огня и оказании помощи палестинскому народу".

Информацию о переносе подтвердили газете Le Figaro в Елисейском дворце - принять участие в данной конференции планировал и президент Франции Эмманюэль Макрон. Также неназванный дипломатический источник в Багдаде заявил изданию, что официально конференцию не отменили, "новая дата будет назначена в 2024 году".

Встречи в формате Багдадской конференции по Ближнему Востоку проводятся с 2021 года. Предыдущее совещание прошло в конце декабря 2022 года в столице Иордании. В конференции приняли участие несколько арабских лидеров и представителей ближневосточных стран - Бахрейна, Египта, Иордании, Ирака, Ирана, Катара, Кувейта, Омана, Саудовской Аравии, Турции. Кроме того, в мероприятии участвовали Макрон и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.