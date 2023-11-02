Бывший генпрокурор Молдавии оспорил указ президента о своем увольнении

Александра Стояногло отстранили на основании обвинений, которые не были доказаны до сих пор. Это обвинения в злоупотреблении служебным положением, коррупции и других правонарушениях

КИШИНЕВ, 2 ноября. /ТАСС/. Бывший генпрокурор Молдавии Александр Стояногло обратился в районный суд Кишинева, чтобы оспорить указ президента страны Майи Санду о своем увольнении. Его обращение было зарегистрировано на едином портале судебных инстанций под следующим названием: "Александр Стояногло против президента Республики Молдова. Проверка законности указа президента".

Бывший генпрокурор обратился в судебную инстанцию после постановления Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), который признал, что отстранение чиновника проходило с нарушениями, без права на защиту. Как уточнил Стояногло, в ЕСПЧ было направлено еще одно обращение. Оно касается злоупотреблений при аресте, который, по словам адвокатов, основывался на якобы сфальсифицированных делах.

Стояногло был отстранен в октябре 2021 года в рекордно короткие сроки и на основании обвинений, которые не были доказаны до сих пор. Это обвинения в злоупотреблении служебным положением, коррупции и других правонарушениях. Ранее Стояногло назвал свое дело политическим. Он заявил, что президент Молдавии Майя Санду требовала от него открыть уголовные дела на лидеров крупнейших оппозиционных партий и заинтересована в установлении контроля над генпрокуратурой.