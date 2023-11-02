Чешские фирмы заключили первые контракты по восстановлению Украины

Страна будет поставлять медицинское оборудование и сельскохозяйственную технику

ПРАГА, 2 ноября. /ТАСС/. Чешские компании стали получать первые заказы, связанные с восстановлением Украины. Со ссылкой на президента Торгово-промышленной палаты республики Зденека Зайичека об этом сообщило информационное агентство ЧТК.

"Первые контракты [связанные с восстановлением Украины] в основном получают фирмы, которые еще не имели опыта поставок на Украину. Мы предполагали, что такими компаниями станут те, которые уже располагают наработанными деловыми связями на Украине, хорошо разбираются в украинской законодательной практике и ориентируются там в административных процессах. Сейчас, однако, таких [имеющих опыт взаимодействия с Украиной] фирм, получивших заказы по восстановлению Украины, лишь пятая часть из общего числа компаний. Подавляющее большинство из них - новички на [украинском] рынке", - сказал Зайичек.

Согласно заключенным чешскими фирмами контрактам по восстановлению Украины, они поставляют в эту страну, главным образом, медицинское оборудование и сельскохозяйственную технику. Между тем компании республики заинтересованы в участии в восстановлении энергетической и транспортной инфраструктуры этой страны, а также в реализации там строительных работ и поставках стройматериалов.

Контракты и коммерческие предложения, связанные с восстановлением Украины, получили десятки чешских фирм.