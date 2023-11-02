В Белоруссии создадут новое спецподразделение МВД

Оно появится в Околице на базе войсковой части 3310 - "Торнадо"

МИНСК, 2 ноября. /ТАСС/. Новое спецподразделение внутренних войск МВД будет создано в Белоруссии. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел - командующий внутренними войсками Николай Карпенков.

"Мы продолжаем усиливать спецназовскую составляющую и по поручению министра внутренних дел работаем над созданием еще одного подразделения специального назначения, которое появится в Околице (Минский район) на базе войсковой части 3310 - "Торнадо", - отметил Карпенков, поздравляя военнослужащих с Днем подразделений специального назначения. Его слова приводит Telegram-канал внутренних войск МВД.

По словам замминистра, в последнее время были сформированы восемь новых отрядов спецназа, которые "проходят интенсивный курс боевой подготовки под руководством опытных инструкторов с реальным боевым опытом". В Минске были сформированы спецподразделения "Рысь" и "Беркут", "Шторм" - в Бресте, "Тайфун" - в Гродно, "Буран" - в Гомеле, "Циклон" - в Островце, а также "Смерч" и "Честь" из числа добровольцев и ветеранов, напомнил Карпенков.

Командующий внутренними войсками заявил, что на сотрудников спецподразделений "сейчас возлагаются большие надежды в борьбе с диверсионно-разведывательными группами и незаконными вооруженными формированиями".