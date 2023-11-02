Глава ЦИК Белоруссии заявил о необходимости защиты от внешнего вмешательства в выборы

Игорь Карпенко напомнил, что вопросы обеспечения электорального суверенитета будут отражены в готовящейся Концепции национальной безопасности Белоруссии

МИНСК, 2 ноября. /ТАСС/. Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Белоруссии Игорь Карпенко заявил о необходимости поставить заслон внешнему вмешательству и попыткам дестабилизации обстановки в республике в период электоральных кампаний.

"Обеспечение электорального суверенитета и безопасности во время проведения избирательной кампании - это тоже очень важно. Выборы мы проводим для своей страны, и, конечно, мы должны поставить определенный заслон и внешнему вмешательству, и возможным попыткам дестабилизации работы комиссий, участков для голосования в период голосования и вообще создания какой-то напряженной обстановки в период избирательной кампании. Граждане должны в свободной форме выразить свое волеизъявление и выбрать того кандидата, которого считают нужным", - сказал глава ЦИК, слова которого приводит агентство БелТА, в ходе встречи с активом Министерства обороны Белоруссии.

Он напомнил, что вопросы обеспечения электорального суверенитета будут отражены в готовящейся Концепции национальной безопасности Белоруссии.

В конце июня Карпенко сообщал, что ЦИК Белоруссии уже фиксирует попытки помешать проведению первого в истории страны единого дня голосования, запланированного на 25 февраля 2024 года. В середине сентября первый заместитель государственного секретаря Совета безопасности Белоруссии Павел Муравейко заявлял о том, что деструктивные силы намерены расшатать ситуацию в стране в преддверии кампаний по выборам депутатов всех уровней в 2024 году и президента в 2025 году. По его словам, "это будет комплексное воздействие изнутри, снаружи, может быть, еще извне", при этом "будет осуществляться воздействие на все эшелоны власти".

В ходе первого в истории Белоруссии единого дня голосования, который пройдет 25 февраля 2024 года, будут избраны 110 депутатов Палаты представителей Национального собрания и около 12,5 тыс. депутатов местных советов. Не позднее чем через 60 дней после единого дня голосования к работе должно приступить Всебелорусское народное собрание.