Экс-глава сил ООН в Ливане: Ближнему Востоку угрожает беспрецедентная эскалация

Важно не допустить перерастания конфронтации в региональный конфликт, считает генерал Клаудио Грациано

РИМ, 2 ноября. /ТАСС/. Ближний Восток находится под угрозой беспрецедентной эскалации насилия, важно не допустить перерастания конфронтации в региональный конфликт. Такое мнение выразил бывший командующий Временными силами ООН в Ливане (ВСООНЛ) (2007-2010 годы), экс-начальник Генштаба ВС Италии генерал Клаудио Грациано.

"Атака ХАМАС 7 октября беспрецедентна по масштабам насилия и количеству жертв <...>. Но сейчас весь мир должен взять на себя обязательства по предотвращению неконтролируемой эскалации", - сказал он в интервью газете La Stampa. Грациано указал на необходимость сдержанности, "чтобы не допустить перерастания конфронтации в региональный конфликт".

"Cейчас важна реакция. И не только для предотвращения эскалации, но и для построения мирного будущего. Нам нужен единый ответ Европейского союза, скоординированный с Соединенными Штатами, странами Атлантического альянса и умеренными арабскими странами, понимающими, что ООН парализована вето", - полагает итальянский генерал.