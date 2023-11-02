Спикер Палаты представителей Конгресса США выступил за продолжение помощи Украине

Майк Джонсон также выступил против объединения этой меры с финансированием помощи Израилю в рамках одного законопроекта

ВАШИНГТОН, 2 ноября. /ТАСС/. Спикер Палаты представителей Конгресса США республиканец Майк Джонсон сообщил своим однопартийцам в Сенате, что поддерживает выделение средств Украине, но выступает против объединения этой меры с финансированием помощи Израилю в рамках одного законопроекта. Об этом написала газета Politico со ссылкой на законодателей.

Издание указывает, что Джонсон говорил с сенаторами в среду. По словам сенатора от штата Техас Джона Корнина, спикер дал понять, что вопрос усиления границ США на фоне наплыва мигрантов и дальнейшая помощь Киеву "неразрывно связаны между собой". "Он повторял снова и снова: "Послушайте, для меня это просто вопрос цифр. Я не могу позволить, чтобы [Украина и Израиль] рассматривались вместе", - изложил позицию спикера сенатор от штата Миссури Джош Хоули.

Позднее в тот же день Джонсон провел встречу с лидером демократического меньшинства в Палате представителей Хакимом Джеффрисом (от штата Нью-Йорк). По словам законодателя, они провели "очень открытый, честный, позитивный и откровенный разговор", и в том числе обсуждали Украину. Джонсон во время беседы не назвал конкретных сроков оказания помощи Киеву.

По оценке издания, Джонсон поддерживает финансирование нужд Украины, "даже если оно несопоставимо по размеру или объему с тем, что хочет президент Джо Байден". Газета The Hill указывает, что спикер предупредил законодателей, что крупный пакет, который предполагает выделение средств на помощь Киеву, Тайваню и защиту южной границы США, "не пройдет Палату представителей".

Сенатор Томми Тубервилл (республиканец от штата Алабама) сообщил журналистам, что Джонсон хочет "в первую очередь [профинансировать помощь] Израилю". "Он выступает за [помощь] им обеим, просто пытается [помочь] каждой по отдельности", - сказал законодатель, слова которого приводит газета.

Джонсон в среду указал, что рассчитывает 2 ноября представить отдельный законопроект о выделении помощи Израилю на сумму $14,5 млрд.

Помощь США Украине и Израилю

Ранее бюджетное управление Белого дома сообщало, что Байден наложит вето на законопроект о выделении средств на оказание помощи Израилю, если он будет согласован в Палате представителей Конгресса США в нынешнем виде, без упоминания Украины. Как отмечается в документе, "несмотря на двухпартийное согласие" и соответствующий запрос со стороны администрации США, "законопроект не предполагает выделение Украине какой-либо помощи". В заявлении утверждается, что "провал в поддержке Украины" станет "ужасным сигналом России и всему остальному миру относительно решительности" Вашингтона.

Белый дом направил ранее в октябре на Капитолийский холм запрос на дополнительные крупные бюджетные ассигнования в начавшемся в США 1 октября 2024 финансовом году прежде всего на оказание помощи Украине и Израилю, а также на противодействие Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти США во главе с президентом-демократом хотела бы получить порядка $106 млрд. Дальнейшая судьба запроса остается под вопросом. Несколько республиканцев как в Палате представителей, так и в Сенате Конгресса США публично высказывался в последнее время против продолжения оказания Киеву дальнейшей финансовой помощи.

В понедельник республиканцы в нижней палате Конгресса представили законопроект, в котором отсутствует поддержка Украины, а финансирование помощи Израилю предлагается осуществить за счет сокращения средств, выделяемых для Службы внутренних доходов США (СВД, федерального налогового ведомства). Белый дом отверг это предложение.