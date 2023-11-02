2 ноября, 10:17,
обновлено 2 ноября, 10:56

Бербок назвала расширение ЕС "геополитической необходимостью"

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок. Sebastian Reuter/ Getty Images for Brigitte LIve
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок
© Sebastian Reuter/ Getty Images for Brigitte LIve

Как заявила глава МИД ФРГ, в ЕС есть единодушие по этому вопросу

БЕРЛИН, 2 ноября. /ТАСС/. Расширение ЕС является "геополитической необходимостью" и имеет геополитические причины. Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок, выступая на конференции в Берлине.

"Сейчас в ЕС есть единодушие относительно того, что мы должны расширяться. Это является геополитическим следствием" конфликта на Украине, сказала она.

"Расширение нашего союза является геополитической необходимостью. Но одновременно оно является и геополитическим шансом для ЕС", - добавила Бербок.

По ее словам, возможное расширение сообщества потребует укрепления институтов, это станет непростой задачей. "Речь будет идти не о том, чтобы облагородить фасад, а о том, чтобы укрепить строительную конструкцию", - сказала министр. По ее словам, это нужно, чтобы конструкция оставалась прочной "следующие десятилетия". "Мы должны быть честными - это совсем непросто", - полагает глава МИД ФРГ.

По словам Бербок, страны, вступая в ЕС, не должны отказываться от суверенитета. "Напротив, это является инвестицией, которая себя оправдает", - отметила она.

Сейчас ЕС насчитывает 27 стран. Статус кандидатов на вступление в сообщество имеют восемь государств - Албания, Босния и Герцеговина, Молдавия, Северная Македония, Сербия, Турция, Украина и Черногория. Грузия также надеется получить статус кандидата на вступление, однако пока нет ясности, когда это произойдет. 

Теги:
ГерманияБербок, Анналена
© Информационное агентство ТАСС
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