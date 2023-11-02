Экс-советник Кучмы заявил, что Киев лишился всех подготовленных бойцов ВСУ

По мнению Олега Соскина, конфликт на Украине будет продолжать еще 10 лет

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли всех ранее подготовленных бойцов за время вооруженного конфликта. Такое мнение высказал экс-советник бывшего президенты Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

"Тех, кого подготовили, <...> их уже нет", - сказал он на видео, которое разместил на платформе YouTube.

Соскин отметил, что конфликт на Украине будет продолжать еще 10 лет. Он выразил сомнение, что у Киева есть человеческий ресурс для этого, так как на подготовку армии необходимо 5-6 лет, а на данный момент украинские власти бросают "абсолютно мирных" мужчин без подготовки "на растерзание и уничтожение".

"Если часть войск уже забрали с Южного направления и перекинули на Авдеевку, это значит, что уже нет резервов, а готовить новые нужно из мирных мужчин, которые никогда не держали в руках оружия", - констатировал экс-советник Кучмы.

С февраля прошлого года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти страны делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В частности, им запрещен выезд за рубеж, а повестки выдают в государственных учреждениях, на улицах, в любых местах скопления людей. По данным украинских СМИ, многие мужчины месяцами буквально не выходят из дома, чтобы не быть отправленными в зону боевых действий. 23 августа президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что военные обратились к нему с запросом активизировать мобилизационные мероприятия.