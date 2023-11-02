2 ноября, 10:37,
обновлено 2 ноября, 11:17

В Армении заявили о задержании группировки, которая планировала захват госзданий

Она назвалась "Северный листопад"

ЕРЕВАН, 2 ноября. /ТАСС/. Служба национальной безопасности (СНБ) Армении заявила о задержании террористической группировки, которая планировала захват государственных зданий.

"В результате доказательных и иных процессуальных действий, произведенных в ходе предварительного следствия, установлено, что А.М., С.М., Э.Т., В.О., К.С. готовились в течение 2023 года совершить взрыв и иное общественно опасное деяние, а также занять и удержать здания государственного значения Армении и другие здания, целью которых было воспрепятствовать деятельности органов государственной власти", - отмечается в сообщении.

Как указывается в релизе СНБ, "изучая записи, найденные в результате обысков, выяснилось, что террористическая операция получила название "Северный листопад", для ее успешного проведения и последующего вовлечения в террористические операции более широких масс планировалось создать украинские, молдавские Telegram-каналы под названием "Восстание национального спасения". 

Теги:
Армения
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