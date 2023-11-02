ЦАХАЛ атаковал "отряд террористов" в Ливане при попытке запуска противотанковых ракет

Солдаты нанесли удар по двум пусковым установкам для противотанковых ракет, сообщили в Армии обороны Израиля

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 ноября. /ТАСС/. Израильские военные нанесли удар по "отряду террористов" в ответ на попытку запуска противотанковых ракет из Ливана. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Некоторое время назад террористический отряд попытался запустить противотанковые ракеты из Ливана по району [населенного пункта] Ливне на севере Израиля. Солдаты ЦАХАЛа нанесли удар по отряду, попадание было зафиксировано. Кроме того, солдаты нанесли удар по двум пусковым установкам для противотанковых ракет в Ливане", - говорится в заявлении.

В пресс-службе добавили, что, "кроме того, террористы выпустили противотанковые ракеты по посту ЦАХАЛа в районе Манары на севере Израиля". "О ранениях [в результате обстрела] не сообщалось", - добавили военные.