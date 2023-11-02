Франция и Узбекистан намерены заключить стратегическое партнерство до конца 2023 года

По словам президента Франции Эмманюэля Макрона, он уверен, что французские инвестиции помогут Узбекистану на пути реформ

ПАРИЖ, 2 ноября. /ТАСС/. Франция и Узбекистан инициируют переговоры о заключении стратегического партнерства к концу 2023 года. Об этом сообщило AFP со ссылкой на заявление лидеров двух стран.

Агентство также приводит заявления президента Франции Эмманюэля Макрона по итогам переговоров с узбекским коллегой Шавкатом Мирзиёевым в Самарканде. В частности, он выразил уверенность в том, что французские инвестиции помогут этой центральноазиатской стране на пути реформ. "Они предлагают двойную политическую гарантию: реформы, которые будут продолжаться, и беспрецедентную стратегическую поддержку со стороны Франции в регионе", - заявил Макрон.

"В течение семи лет вы проводите четкую политику регионального умиротворения и стабильности, а также открытия и модернизации вашей экономики. Мы верим в эту политику, мы поддерживаем ее, мы хотим поощрять ее и хотим участвовать в ней. <...> Французское правительство доверяет вашей стратегии", - заявил Макрон после переговоров с узбекским лидером.

Ранее пресс-служба президента Узбекистана сообщила, что президент Франции на встрече с узбекистанским лидером в Самарканде выразил готовность поддержать усилия Ташкента по подписанию соглашения о расширенном партнерстве с ЕС и вступлению во Всемирную торговую организацию. По итогам переговоров президентов двух стран было подписано восемь двусторонних документов в сфере финансов, образования, культуры и других направлений межгосударственного сотрудничества. Также было принято совместное заявление о намерении повысить отношения двух стран до уровня стратегического партнерства.