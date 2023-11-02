Число жертв в секторе Газа увеличилось до 9 061

Среди них 3 760 детей и 2 326 женщин

ДУБАЙ, 2 ноября. /ТАСС/. Число жертв эскалации палестино-израильского конфликта в секторе Газа увеличилось до 9 061, раненых - до 32 тыс.

Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на Минздрав анклава.

"Число жертв возросло до 9 061, среди них 3 760 детей и 2 326 женщин, а число раненых достигло 32 тыс.", - цитирует телеканал неназванного представителя Минздрава сектора Газа. "Мы получили 2 060 сообщений о пропавших под завалами", - добавил он.

"Мы призываем все стороны обеспечить безопасный коридор для срочных поставок медицинской помощи в Газу", - заявил представитель Минздрава анклава. Он предупредил, что остановка электрогенератора в индонезийской больнице на севере сектора Газа, а также ожидаемый выход из строя генератора в центральной больнице города Газа "Аш-Шифа" грозит катастрофой. Ранее сообщалось, что генераторы в этих двух больницах могут прекратить работу в среду из-за нехватки топлива.