Польша продлила контроль на границе со Словакией

Он будет действовать до 22 ноября

ТАСС, 2 ноября. Польша приняла решение продлить пограничный контроль на границе со Словакией еще на 20 дней до 22 ноября. Об этом сообщается на сайте МВД.

"Этот контроль приносит эффект, Европа должна проснуться и принимать другие меры, нежели релокация", - прокомментировал решение о продлении контроля замглавы МВД Мачей Вонсик.

Границу между двумя странами можно будет пересекать через 3 железнодорожных, 8 автомобильных и 11 пешеходных переходов.

Впервые контроль на словацкой границе Польша ввела 4 октября.

В соответствии с правилами Шенгенской зоны продлевать пограничный контроль можно несколько раз, но на срок не более 20 дней, причем общий период такого контроля не может превышать два месяца подряд.