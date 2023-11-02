WP: при ударе Израиля по лагерю в Газе разрушили район размером с футбольное поле

По словам израильских военных, целью атаки, при корой погибли 110 человек, был высокопоставленный командир ХАМАС Ибрагим Биари, указывает издание

ВАШИНГТОН, 2 ноября. /ТАСС/. При ударе ВС Израиля по лагерю беженцев Джабалия в секторе Газа разрушен район "размером с футбольное поле", погибли 110 человек. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

По ее информации, эта бомбардировка стала "самой смертоносной воздушной атакой Израиля с начала войны". Согласно данным спутниковых снимков, было разрушено "около 50 тыс. кв. футов (около 4,6 тыс. кв. м) застройки". Газета отмечает со ссылкой на врачей близлежащих больниц, что в результате удара "более 110 человек были убиты и еще сотни ранены".

The Washington Post указывает, что, согласно заявлению израильских военных, целью атаки стал высокопоставленный командир ХАМАС Ибрагим Биари, который был одним из координаторов операции по проникновению боевиков группировки в Израиль 7 октября. По утверждению представителя Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэля Хагари, Биари ликвидировали. При этом Хагари подчеркнул, что "то, как [ХАМАС] выстраивает свою инфраструктуру", ставит вооруженные силы страны "в безвыходное положение" и приводит к жертвам среди гражданского населения. Газета, однако, указывает со ссылкой на представителя ХАМАС Али Бараке, что Биари не находился на месте атаки и "чувствует себя хорошо".

31 октября подконтрольный ХАМАС Минздрав сектора Газа сообщил, что Израиль нанес серию авиаударов по лагерю беженцев Джабалия. По сведениям ведомства, жертвами атаки стали как минимум 50 человек. Такие же данные привел директор расположенной рядом индонезийской больницы. Позднее палестинское министерство внутренних дел сообщило, что число погибших и раненых превысило 400, половина из них дети.