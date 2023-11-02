Молдавия объяснила блокирование счета в бюджете Гагаузии нелегальным происхождением денег

Как отметил пресс-секретарь правительства Даниел Водэ, деньги будут изъяты и использованы в интересах всех граждан

КИШИНЕВ, 2 ноября. /ТАСС/. Пресс-секретарь правительства Молдавии Даниел Водэ заявил, что перевод денег от спонсоров в бюджет Гагаузской автономии был заблокирован из-за их якобы криминального происхождения.

"Украденные у граждан нашей страны деньги будут изъяты и использованы в интересах всех наших граждан, не подпитывая при этом политические амбиции криминальных группировок", - прокомментировал Водэ инцидент в своем Telegram-канале.

Ранее глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул сообщила о блокировании на специальном счете 15 млн леев (около $828 тыс.). По ее словам, эти средства предназначались для выплаты ежемесячных надбавок пенсионерам с доходами, не превышающими 3 тыс. леев ($165) в месяц. Уже в первых числах ноября надбавки в размере 1 тыс. леев ($55) должны были получить около 18 тыс. человек, отметила Гуцул. Она заверила, что располагает всеми документами, которые подтверждают законность средств и личность благотворителя.

С мая отношения между Кишиневом и автономией обострились после того, как молдавское руководство попыталось объявить незаконными выборы главы Гагаузии, на которых победила представитель партии "Шор". Президент Молдавии Майя Санду заявила, что голосование прошло с нарушениями, а молдавская полиция провела в Центризбиркоме Гагаузии обыски и изъятие документов. Несмотря на то, что результаты выборов признали все их участники, а Гуцул вступила в свои полномочия, Санду не подписала указ о ее назначении членом молдавского правительства, как того требует законодательство. Вместе с тем парламент Молдавии принял поправки в закон, которые повлекут сокращение бюджета автономии.

Провозглашение Гагаузской Республики 19 августа 1990 года стало "симметричным ответом" на всплеск национализма в Молдавии и агрессивные выпады политиков в адрес гагаузов и русскоязычных жителей республики. Споры вылились в конфликт, который Кишинев попытался урегулировать силой, однако избежать кровопролития помогли советские войска. Тогда представители Кишинева и Комрата (столица автономии) сели за стол переговоров, а в декабре 1994 года парламент Молдавии принял закон "Об особом правовом статусе Гагаузии".