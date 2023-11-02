Глава МИД Грузии считает, что созданы все основания для получения статуса кандидата в ЕС

Илья Дарчиашвили добавил, что республика активно работает как с Евросоюзом, так и в двусторонних форматах со странами ЕС и готова перейти на новый этап отношений с организацией

ТБИЛИСИ, 2 ноября. /ТАСС/. Глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили заявил, что в результате проведения реформ созданы все основания для предоставления республике статуса кандидата в члены ЕС.

"Грузия уже в течение многих лет проводит план действий по проведению амбициозных реформ. Также была выполнена достойная и важная работа в направлении 12 рекомендаций Еврокомиссии. Сегодня есть ощутимые результаты и все основания для того, чтобы Грузия получила статус кандидата", - сказал Дарчиашвили журналистам в Берлине, где принимает участие в конференции по вопросам расширения ЕС.

Первый дипломат Грузии добавил, что республика активно работает как с Евросоюзом, так и в двусторонних форматах со странами ЕС и готова перейти на новый этап отношений с организацией.

Лидеры Евросоюза в июне 2022 года предоставили статус кандидата на вступление в сообщество Молдавии и Украине. Они признали европейскую перспективу Грузии, а также выразили готовность предоставить ей статус кандидата после выполнения 12 условий. К настоящему моменту в стране, в частности, провели избирательную реформу, создали антикоррупционное бюро, по новой системе избрали омбудсмена, изменили законы против гендерной дискриминации и о борьбе с организованной преступностью, назначили членов Высшего совета юстиции. В конце 2023 года Грузия ожидает очередного решения ЕС по вопросу предоставления ей статуса кандидата.