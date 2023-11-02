Лидер турецкой партии призвал направить ВС Турции в Газу на год

В Новой партии благоденствия подчеркивают, что возможная турецкая миссия необходима для оказания именно гуманитарной помощи сектору Газа

АНКАРА, 2 ноября. /ТАСС/. Лидер Новой партии благоденствия Турции Фатих Эрбакан направил в парламент прошение о выдаче армии мандата на присутствие в секторе Газа сроком на год. Об этом сообщает агентство DHA.

В прошении указывается, что партия "просит принять решение о размещении военнослужащих ВС Турции в секторе Газа сроком на один год". "Границы, масштабы миссии и число солдат будут определены президентом в соответствии со статьей 92 конституции. Целью является создание безопасной зоны на суше и коридора безопасности на море, которые необходимы для доставки помощи нуждающимся", - отмечается в документе.

Партия подчеркивает, что возможная турецкая миссия необходима для оказания именно гуманитарной помощи сектору Газа. "Мы просим, чтобы парламент при поддержке всех входящих в него партий принял решение по нашему предложению как можно скорее", - указано в прошении.

По закону любые решения, касающиеся отправки ВС Турции за границы страны, должны быть одобрены парламентом и подписаны президентом. На данный момент в программе парламента нет и не заявлялось каких-либо планов относительно рассмотрения мандата армии на действия в Газе. ВС Турции обладают мандатом до 2025 года на проведение трансграничных операций в Сирии и Ираке. Также парламент продлил разрешение на их участие в некоторых миротворческих миссиях ООН.

Партия Эрбакана перед выборами президента и парламента в мае этого года входила в альянс с правящей Партией справедливости и развития президента Тайипа Эрдогана и заручилась поддержкой 2,8% электората.