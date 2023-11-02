Экс-глава МИД Австрии считает, что Украина отходит на второй план на фоне Ближнего Востока

Карин Кнайсль отметила, что не владеет информацией о конкретных цифрах по поставкам вооружения или финансовой помощи Украине, но подчеркнула, что президент Владимир Зеленский уже сейчас "жалуется на этот счет"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноября. /ТАСС/. Тема помощи Украине на Западе уже отходит на второй план в связи с эскалацией палестино-израильского конфлитка. Об этом заявила ТАСС экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль на полях Петербургского международного газового форума.

"Мы уже видим это, - сказала она, отвечая на вопрос, отходит ли украинский конфликт на второй план. - Мы видим то, что происходит. Здесь особо нечего добавить. Хэштег Stand with Ukraine ("поддерживай Украину" - прим. ТАСС) сменился хэштегом Stand with Israel ("поддерживай Израиль" - прим. ТАСС). Мы не знаем, какой будет следующий хэштег через следующие четыре-пять недель. Опять-таки, это не имеет никакого отношения к внешней политике, это не рациональная, разумная политика, это скорее эмоциональный активизм. И в этом опасность, потому что в таких ситуациях нужны взрослые, зрелые люди".

Экс-глава МИД Австрии отметила, что не владеет информацией о конкретных цифрах по поставкам вооружения или финансовой помощи Украине, но подчеркнула, что президент Владимир Зеленский уже сейчас "жалуется на этот счет". "Я видела это в статье The Times. Я не знаю конкретно, что будет с дальнейшей помощью для Украины, поскольку сейчас звучит много обещаний по этой теме. Не знаю я и какой консенсус будет достигнут по Украине [на Западе], так как существует не только позиция Венгрии, но и Словакии, и других стран внутри ЕС, относящихся к этой теме уже с меньшей охотой, чем раньше", - добавила Кнайсль.