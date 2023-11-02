Армия Тайваня зафиксировала приближение к острову 20 воздушных аппаратов ВС КНР

Как говорится в заявлении ведомства, они пересекли так называемую срединную линию Тайваньского пролива и зашли в опознавательную зону ПВО острова

ГОНКОНГ, 2 ноября. /ТАСС/. Оборонное ведомство Тайваня сообщило о полетах возле острова 20 самолетов и других воздушных аппаратов Народно-освободительной армии Китая.

Как говорится в заявлении ведомства, они пересекли так называемую срединную линию Тайваньского пролива и зашли в опознавательную зону ПВО острова. Среди них были истребители J-10, J-11, J-16, Су-30, стратегические бомбардировщики H-6, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения KJ-500, многоцелевые самолеты Y-8 и Y-9, а также беспилотные летательные аппараты.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.