Афганистан направил к КПП с Пакистаном транспорт для перевозки своих беженцев

Депортация осуществляется в связи с истечением 31 октября крайнего срока для выезда из страны всех нелегальных иммигрантов, большинство которых составляют беженцы из Афганистана

ИСЛАМАБАД, 2 ноября. /ТАСС/. Временное правительство Афганистана, созданное радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ), направило к контрольно-пропускным пунктам на границе с Пакистаном автотранспорт для депортируемых из исламской республики афганцев. Об этом власти сообщили в соцсети X (ранее Twitter).

"Минобороны Афганистана направило к КПП с Пакистаном военные грузовики и военные машины скорой помощи для перевозки возвращающихся в свои провинции", - говорится в заявлении.

Депортация осуществляется в связи с истечением 31 октября крайнего срока для выезда из Пакистана всех нелегальных иммигрантов, большинство которых составляют беженцы из Афганистана. Выявлены более 400 тыс. таких иммигрантов. Полиция доставляет задержанных в специальные центры временного содержания. "Огромное количество нелегальных иммигрантов ожидают депортации", - сообщил пакистанский чиновник высокого ранга.

Кабул ранее заверил, что "все беженцы, которые покинули Афганистан по политическим соображениям, могут вернуться, мирно жить в своей стране и получить необходимую помощь правительства". По информации СМИ, делегация Афганистана во главе с заместителем главы временного правительства Абдулом Саламом Ханафи прибыла на КПП "Торхам" на границе с Пакистаном, чтобы содействовать ускорению возвращения на родину тысяч скопившихся у погранперехода афганских беженцев.

Согласно заявлению временного правительства Пакистана, за последние 40 лет в страну прибыли свыше 4 млн беженцев из Афганистана, из них 1,7 млн не имеют документов для проживания, и эти лица будут подлежать депортации.