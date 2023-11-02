2 ноября, 12:03,
обновлено 2 ноября, 12:24
Палестино-израильский конфликт

Бахрейн приостановил экономические отношения с Израилем

Также королевство решило отозвать посла в еврейском государстве

ДУБАЙ, 2 ноября. /ТАСС/. Власти Бахрейна решили отозвать посла в Израиле и приостановить экономические отношения с еврейским государством в знак поддержки народа Палестины на фоне израильских действий в секторе Газа. Об этом говорится в заявлении Палаты депутатов (нижняя палата парламента) Бахрейна.

"Палата депутатов подтверждает, что посол Израиля в Бахрейне покинул королевство, а Бахрейн принял решение вернуть в страну посла королевства в Израиле. Экономические отношения с Израилем также приостановлены", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Палаты депутатов королевства. 

Теги:
БахрейнПалестино-израильский конфликтИзраиль
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