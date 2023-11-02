СМИ: более 100 тоннелей уничтожили в Газе при операции инженерных войск армии Израиля

По информации Walla, эта цифра не учитывает те, что уже были разрушены в результате израильских авиаударов по сектору Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 ноября. /ТАСС/. Инженерные войска Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) начали широкомасштабную операцию по уничтожению тоннелей радикальной палестинской группировки ХАМАС в секторе Газа и уже взорвали более сотни из них. Об этом сообщает израильский новостной портал Walla.

По его информации, в рамках крупной инженерной операции, стартовавшей в Газе утром в четверг, израильские войска задействуют различные виды роботов и взрывных устройств, которые, помимо прочего, направлены на приведение в действие установленных боевиками мин. Как заявили порталу в Южном командовании ЦАХАЛ, в настоящий момент инженеры взорвали "более сотни тоннелей" ХАМАС. Отмечается, что эта цифра не учитывает те, что уже были разрушены в результате авиаударов Израиля по Газе.